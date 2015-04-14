Переписать модуль поиска и заказа товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Есть сайт http://www.acmespb.ru/3809066.php

Нужно заново переписать имеющийся функционал поиска товаров и их заказа (проще, чем править ошибки).

Перенести корзину в правую колонку

Сделать выпадающие списки в форме поиска связанными (связки дадим)

А также сделать генерацию отчётов по заказам

Описания и базы https://yadi.sk/d/SCQDczyjg39Z8

PHP
10 лет назад
ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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