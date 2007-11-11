Перерисовать и доработать Flashку для записи видео

Речь идет о http://datingchating.ru/recorder/ Имеются все исходники, нужно изменить дизайн и устрнить глюки.

Итак:

1. изменить дизайн под цвета сайта, или просто сделать приятную цветовую схему.

2. глюк: например в IE 6.0 было замечено что текста которые есть на флешке просто не отображаются. надо поправить

3. глюк: если нажать запись, потом просмотр записи и потом ВО ВРЕМЯ просмотра нажать запись (не останавливая при этом воспроизведение), то дальше работа флешке полностью сбивается.

4. глюк: при просмотре записи, полоса прокрутки\длины "убегает" за пределы.

все исходники, функции и графику предоставлю.

в принципе, если у вас есть идея или готовое подобное приложение, то все приветствуется! :-)