Пересобрать полностью сайт и поменять структуру Wordpress+ACF

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Закрыт4 заявки81 просмотр

Поменять структуру на сайте https://master-demontazh.ru/ и настроить редиректы со старых страниц на новые, настроить ГЕО , почистить от лишнего кода и удалить лишние плагины.

Сайт на Wordpress , все блоки сделаны с помощью ACF . Подробнее в ТЗ

Структура

https://cloud.mail.ru/public/Cqa3/kqN1FEABp

WordPressНастройка редиректовУстранение ошибок
4 месяца назад
Lion-84
Сергей 
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