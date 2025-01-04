Поменять структуру на сайте https://master-demontazh.ru/ и настроить редиректы со старых страниц на новые, настроить ГЕО , почистить от лишнего кода и удалить лишние плагины.

Сайт на Wordpress , все блоки сделаны с помощью ACF . Подробнее в ТЗ

Структура

https://cloud.mail.ru/public/Cqa3/kqN1FEABp