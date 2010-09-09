Перевести казино на англ. язык и внести доработку

Минимальная ставка, сейчас она = 1 кредиту, надо чтобы была 0.02 и максимальная не 81 а 500. Это надо срочно сделать у одной игры.

Для теста.

http://loto.tj/lobby/login.php

логин/пароль: mask/dadada

Соберемся перевести его на Английский. У разработчиков только 7 исходников, остальные как они утверждают утеряны в результате хакерских атак.поэтому надо декомпилировать ,это просто делается без потерь.