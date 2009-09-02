Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2 Необходимы простейшие функции: - внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон - Альфа-индекс - Поиск (в т.ч. по части поискового слова) - Включение/выключение/поиск/правка в админке - ...
Перевод сайта на новый движок
Сайт www.epicurus-travel.net - нужно перевести на современный движок . В дизайне и оформлении нужно обыграть тему которая отображена на заставке. Для данного сайта в первую очередь важен дизайн. Хотелось бы легкий (воздушный ) и незаезженный сюжет. Привязываться к Греции не обязательно. Туристическая фирма работает на средиземноморский регион. Картинка которая стоит в заставке (молодой человек на дельфине и дудит в рог) это одно из морских божеств. Вот на основе этих цветов и этого сюжета нужно построить дизайн и оформление сайта
Также нужно сделать анимированую заставку (интро) на основе той, что есть сейчас.
Кроме того, что там есть понадобиться несколько т.н. стандартных модулей Модуля рассылки, И регистрации пользователей , с возможность показывать для зарегистрированных пользователей некоторые доп страницы. + Поиск по сайту. Естественно хорошая современная галерея.
Просьба во избежании недоразумений ваши предложения шлите на почту [email protected]
Работа только по договору через СБП.
Подробности при общении. icq, skype
Срок 17 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сайт по продаже сотовых тарифов Частично сделано, исполнитель "не смог", надо доработать следущее (часть частично сделана): Нужно чтобы работал yandex и rambler товары Блок на главной "Специальные предложения": ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! нужен программист хорошо разбирающейся в движке ShopOs http://shopos.ru аналог vamshop требуется создать один модуль и доработать имеющиеся. + сделать меню типа "дерево каталогов" (кликаем на каталог открывается подменю) ...Завершен16 лет назад
- $15
http://jugoceske.cz/estate/estate_5.html Одна большая картинка, под ней ссылка увеличить и ниже блок превью-картинок (до 8 шт.) Нужен скрипт, который будет управлять картинками: 1. При клике на уменьшенные изображения меняется ...Завершен16 лет назад
Добрый день. Имеется сайт на DLE..необходимо заблокировать возможность просмотра HTML кода во всех браузерах. Называйте сроки и цену....писать только в теме!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
ОтменаЗавершен16 лет назад
Требуется написать парсер для граббинга каталога одного сайта (какого, расскажу в аське).... Рассчитываю гдето на 15 баксов.... Контакты оставляйте тут.Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
На сайте есть всплывающее меню на JavaScript При входе в один из разделов не должно показываться ни одного скрытого раздела, но почему-то сначала при загрузке страницы показываются все скрытые разделы, а потом ...Завершен16 лет назад
Т/З - форма для отправки отзыва - с возможностью прикрепления нескольких фото - на сайте они должны сразу отображаться, миниатюры фото под отзывом (при клике увеличиваются, скрипт который нужно дам) - ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Hello! Вопрос к программистам, конечно (диз и верстка есть): вот сайт w w w . 9 1 1 1 . r u - посмотрите его и его возможности (+ скорее всего, там ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад