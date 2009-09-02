Перевод сайта на новый движок

Сайт www.epicurus-travel.net - нужно перевести на современный движок . В дизайне и оформлении нужно обыграть тему которая отображена на заставке. Для данного сайта в первую очередь важен дизайн. Хотелось бы легкий (воздушный ) и незаезженный сюжет. Привязываться к Греции не обязательно. Туристическая фирма работает на средиземноморский регион. Картинка которая стоит в заставке (молодой человек на дельфине и дудит в рог) это одно из морских божеств. Вот на основе этих цветов и этого сюжета нужно построить дизайн и оформление сайта

Также нужно сделать анимированую заставку (интро) на основе той, что есть сейчас.

Кроме того, что там есть понадобиться несколько т.н. стандартных модулей Модуля рассылки, И регистрации пользователей , с возможность показывать для зарегистрированных пользователей некоторые доп страницы. + Поиск по сайту. Естественно хорошая современная галерея.

Просьба во избежании недоразумений ваши предложения шлите на почту [email protected]

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