Перевод сайта на новый движок

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен39 заявок596 просмотров

Сайт www.epicurus-travel.net - нужно перевести на современный движок . В дизайне и оформлении нужно обыграть тему которая отображена на заставке. Для данного сайта в первую очередь важен дизайн. Хотелось бы легкий (воздушный ) и незаезженный сюжет. Привязываться к Греции не обязательно. Туристическая фирма работает на средиземноморский регион. Картинка которая стоит в заставке (молодой человек на дельфине и дудит в рог) это одно из морских божеств. Вот на основе этих цветов и этого сюжета нужно построить дизайн и оформление сайта

Также нужно сделать анимированую заставку (интро) на основе той, что есть сейчас.

Кроме того, что там есть понадобиться несколько т.н. стандартных модулей Модуля рассылки, И регистрации пользователей , с возможность показывать для зарегистрированных пользователей некоторые доп страницы. + Поиск по сайту. Естественно хорошая современная галерея.

Просьба во избежании недоразумений ваши предложения шлите на почту [email protected]

Работа только по договору через СБП.

Подробности при общении. icq, skype

Срок 17 дней

16 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$600
17 дней
Сима смогла с первого раза сделать такой дизайн который смог удовлетворить достаточно вредного и придирчивого заказчика. Это уже высший пилотаж. Спасибо
Павел как всегда на высоте. С ним всегда комфортно и просто работать, потому что он не просто чего-то ждет, он участвует в процессе и всегда направляет в нужное русло. Спасибо !

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Компонент для Joomla 1.5 - Телефонная книга

    $10

    Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2 Необходимы простейшие функции: - внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон - Альфа-индекс - Поиск (в т.ч. по части поискового слова) - Включение/выключение/поиск/правка в админке - ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Правка Joomla

    Сайт по продаже сотовых тарифов Частично сделано, исполнитель "не смог", надо доработать следущее (часть частично сделана): Нужно чтобы работал yandex и rambler товары Блок на главной "Специальные предложения": ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дополнений к движку ShopOS

    Здравствуйте! нужен программист хорошо разбирающейся в движке ShopOs http://shopos.ru аналог vamshop требуется создать один модуль и доработать имеющиеся. + сделать меню типа "дерево каталогов" (кликаем на каталог открывается подменю) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • JavaScript + PHP (2) срочно

    $15

    http://jugoceske.cz/estate/estate_5.html Одна большая картинка, под ней ссылка увеличить и ниже блок превью-картинок (до 8 шт.) Нужен скрипт, который будет управлять картинками: 1. При клике на уменьшенные изображения меняется ...

    HTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Парсер

    Требуется написать парсер для граббинга каталога одного сайта (какого, расскажу в аське).... Рассчитываю гдето на 15 баксов.... Контакты оставляйте тут.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Для JavaScript специалиста

    На сайте есть всплывающее меню на JavaScript При входе в один из разделов не должно показываться ни одного скрытого раздела, но почему-то сначала при загрузке страницы показываются все скрытые разделы, а потом ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт отзывов

    Т/З - форма для отправки отзыва - с возможностью прикрепления нескольких фото - на сайте они должны сразу отображаться, миниатюры фото под отзывом (при клике увеличиваются, скрипт который нужно дам) - ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Стоимость портала

    Hello! Вопрос к программистам, конечно (диз и верстка есть): вот сайт w w w . 9 1 1 1 . r u - посмотрите его и его возможности (+ скорее всего, там ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад