Perl-скрипт наложения водяного знака на картинку

Image::Magick

нужно замостить исходное изображение полупрозрачным png; первое из замощаемых png должно быть посередине замощаемого изображения.

на вход подаём jpg и png. заранее их размеры не известны и могут быть любыми. нужно чтобы все варианты размеров как jpg так и png обрабатывались корректно.

операция нужна после upload'а картинки через веб-форму.

из вариантов оплаты (за этот проект) совершенно не подходят веб-мани. вообще никак.

либо наличка, если вы из Петербурга; либо перевод на ваш банковский счёт по России (в том числе если вы и в Питере); либо яндекс-деньги (не очень бы хотелось, но возможно)