Персональный проект для Кубасов Александр

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка199 просмотров

Карточная игра для вконтакте.ру.

15 лет назад
gacson
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kubasov_Alex
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$330
14 дней

Заявки фрилансеров

Kubasov_Alex
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад