PHP + MySQ: Система обработки заказов (OMS) с нуля

Система обработки заказов (OMS) на PHP с исп. MySQL

Система обработки заказов (OMS) на PHP с исп. MySQL

Необходимо разработать систему обработки заказов для интернет магазина на PHP с использованием MySQL. На данном этапе делаем основные таблицы, справочники и т.п. После чего будем запускать ее в действие и на следующих этапах (будут оплачиваться отдельно) добавлять новые опции и параметры. В будущем планируется интегрировать с формой заказа на сайте.

У исполнителя должен быть хороший опыт в построении удобных и простых в использовании систем, подобных нашей.

Если Вы хотите заняться нашим проектом, то в сопроводительном письме дайте ссылки на примеры реализации Вами подобных проектов.

ТЗ – во вложенном файле.