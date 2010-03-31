PHP + MySQ: Система обработки заказов (OMS) с нуля

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Система обработки заказов (OMS) на PHP с исп. MySQL

Система обработки заказов (OMS) на PHP с исп. MySQL

Необходимо разработать систему обработки заказов для интернет магазина на PHP с использованием MySQL. На данном этапе делаем основные таблицы, справочники и т.п. После чего будем запускать ее в действие и на следующих этапах (будут оплачиваться отдельно) добавлять новые опции и параметры. В будущем планируется интегрировать с формой заказа на сайте.

У исполнителя должен быть хороший опыт в построении удобных и простых в использовании систем, подобных нашей.

Если Вы хотите заняться нашим проектом, то в сопроводительном письме дайте ссылки на примеры реализации Вами подобных проектов.

ТЗ – во вложенном файле.

MySQLPHP
15 лет назад
rubikon-msk
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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