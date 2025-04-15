Требуются три правки на сайте с WordPress и шаблоном Woodmart. Необходимо изменить отображение хлебных крошек и заголовка в мобильной версии, сделать описание товара статичным, а также добавить текстовый блок под товарами на страницах архивов атрибутов. Обязателен опыт работы с WordPress, js, и css. Важно не нарушить существующий функционал сайта.