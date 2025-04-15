Необходимо доработать платежные системы в Битрикс, модернизировать модуль, развернуть скрипты обмена с CDN и настроить получение фото. Также требуется помощь с настройкой Elasticsearch и сравнением двух баз данных с заменой имени пользователя. Оплата возможна криптовалютой в два этапа.
PHP разработчик
Добрый день. Требуется PHP мастер для небольшого проекта. Подробности в ЛС.
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