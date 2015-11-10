PHP скрипт, который будет постить записи на стене однокласников

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Необходимо разработать/поделиться PHP скриптом, который запускается на сайте;

- скрипт должен подключаться к сети одноклассники через API;

- размещать запись на стене сообщества;

- в записи может быть (просто текст) или (текст и фото) или (видео);

PHP
8 лет назад
pifago
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад