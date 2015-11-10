Задача. Имеется программа в которой производится расчет стоимости изделий.
PHP скрипт, который будет постить записи на стене однокласников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать/поделиться PHP скриптом, который запускается на сайте;
- скрипт должен подключаться к сети одноклассники через API;
- размещать запись на стене сообщества;
- в записи может быть (просто текст) или (текст и фото) или (видео);
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