PHP Скрипт, который на вход получает имя файла картинки и выводит инфу о ней. Как минимум такие данные:

Формат, размер изображения width x height, коэффициент сжатия. Можно еще что-то, например тип картинки: фото, клип-арт (если есть прозрачный участок), анимация (для gif).