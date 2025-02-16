Підключити для сайту на Joomla і магазину на Joomshoping Укрпошту

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Є інтернет магазин на Joomla + Joomshoping
До нього дописано самописний код для вибору відправлень Новою поштою.
Зараз постало питання підключити Укрпошту з можливістю відправки та створення декларації по АПІ.
Також потібні дрібні доробки до діючих рішень( надам завдання при розмові з виконавцем).

JoomlaДоработка сайтовИнтеграция API
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