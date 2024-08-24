Требуется разработать сайт для драфтов карточной игры с возможностью создания комнат для игроков и зрителей. Необходимо реализовать функционал указания ников, времени на ход и типа драфтов. На странице должны отображаться ники и таймеры игроков, список банов и пиков, а также коллекция персонажей с иконками, которые убираются после выбора. Все иконки будут предоставлены.
Підключити по API до CRM системи для вигрузки файлів
Потрібно підключити по API (згідно із документацією) до CRM системи для вигрузки файлів
Заявки фрилансеров
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