Платежная система для чата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Есть chat pay-per-view 1.5 с исходниками.

Стоит Flash Media Server, чат работает.

Нужно интегрироать чат с платежными системами WebMoney, Яндекс.Деньги, Roboexchange.

В качестве альтернативы готов купить готовый скрипт платного видеочата с российскими платежными системами.

16 лет назад
breave
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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