Для сайта makroninvest.ru нужно создать личный кабинет Примерные характеристики смотрите во вложении. Цену называйте сами
Платежная система для чата
Есть chat pay-per-view 1.5 с исходниками.
Стоит Flash Media Server, чат работает.
Нужно интегрироать чат с платежными системами WebMoney, Яндекс.Деньги, Roboexchange.
В качестве альтернативы готов купить готовый скрипт платного видеочата с российскими платежными системами.
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