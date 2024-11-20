если коротко то платформа для проведения соревнований по единоборствам

https://strikerstat.com/

суть платформы: организаторы создают соревнования и размещают на платформе сразу направляя данные в ЦА

спортсмены регистрируются на платформе и могут подавать заявки/оплачивать участие в соревнованиях, у них ведется статистика по каждому виду единоборств, хранятся записи поединков и тд