Платформа для проведения соревнований по единоборствам

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Закрыт5 заявок28 просмотров

если коротко то платформа для проведения соревнований по единоборствам
https://strikerstat.com/
суть платформы: организаторы создают соревнования и размещают на платформе сразу направляя данные в ЦА
спортсмены регистрируются на платформе и могут подавать заявки/оплачивать участие в соревнованиях, у них ведется статистика по каждому виду единоборств, хранятся записи поединков и тд

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pastix
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