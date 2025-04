ПО для рассылки сообщений на сайте ebay

Цель - создание специализированного ПО для автоматизированной рассылки сообщений на сайте аукциона eBay.

Требования

ПО должно вы выполнять следующие функции:

-авторизация на сайте аукциона;

-вывод результатов стандартного поиска текущим аукционам (лотам) ebay с возможностью отмечать отдельные лоты;

-рассылка подготовленных сообщений продавцам отмеченных лотов.

-формирование отчета по результам рассылки - отправлено/не отправлено

Глазами пользователя

Веб интерфейс можно реализовать через плагин к браузеру. По сути, хочется видеть обычный результат выдачи поиска по сайту ebay, но с возможностью отметить галочкой те лоты, продавцам которых нужно отправить сообщения. Т.е. это обычный GET запрос со стандартными параметрами для поиска. Меняться не будет или почти не будет.

После выделения интересующих лотов пользователь должен иметь возможность нажать на кнопку "Разослать сообщения", выбрать один из шаблонных текстов для сообщения. (Собственно, сейчас текст один. Но в перспективе хочется выбирать один из нескольких шаблонов.) и получить отчет с результатами рассылки

Рассылка сообщений

Если отправлять сообщения руками.. Пользователь должен кликнуть на страницу аукциона, внизу открывшейся страницы конкретного лота нажать на ссылку Ask a question, на следующей странице выбрать тему сообщения (например, Details about item) и отметить пункт No, I want to contact the seller. и нажать на кнопку Continue. на следующей странице ввести в нужное поле текст сообщения, ввести капчу и нажать на кнопку Send.

Именно этот процесс и нужно автоматизировать. Можно подключить специализированные онлайн сервисы антикапча или использовать готовые скрипты (если возможно). На крайней случай возможен вариант вывода капчи для ручного ввода цифрового кода пользователем.

пс

От вас вариант исполнения: плагин к браузеру, отдельно стоящий скрипт и т.д. и срок с ценой