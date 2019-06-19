Починить ошибку при регистрации пользователя OpenCard

Добрый всем день!

Есть рабочий сайт на CMS OpenCard http://rosfinift.ru

Вдруг выяснилось, что не работает регистрация пользователей и не приходят письма по восстановлению паролей у пользователей.

Надо починить данную проблему.

Оплата сразу по факту устранения причины.

Вся остальная переписка уже с кандидатом.

При регистрации пишет ошибку:

Fatal error: Uncaught Exception: Error: Connection refused (111) in /sites/rosfinift.ru/system/library/mail.php:170 Stack trace: #0 /sites/rosfinift.ru/catalog/model/account/customer.php(55): Mail->send() #1 /sites/rosfinift.ru/system/storage/modification/system/engine/loader.php(178): ModelAccountCustomer->addCustomer(Array) #2 /sites/rosfinift.ru/system/engine/proxy.php(25): Loader->{closure}(Array, Array) #3 /sites/rosfinift.ru/system/storage/modification/catalog/controller/account/register.php(24): Proxy->__call('addCustomer', Array) #4 /sites/rosfinift.ru/system/storage/modification/system/engine/action.php(51): ControllerAccountRegister->index() #5 /sites/rosfinift.ru/catalog/controller/startup/router.php(25): Action->execute(Object(Registry)) #6 /sites/rosfinift.ru/system/storage/modification/system/engine/action.php(51): ControllerStartupRouter->index() #7 /sites/rosfinift.ru/system/engine/front.php(34): Action->execute(Object(Registry)) #8 /sites/rosfinift.ru/system/engine/front.php(29): Front->execute(Object(Act in /sites/rosfinift.ru/system/library/mail.php on line 170