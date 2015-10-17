Почистить сайт от шелла и поставить защиту Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Есть сайт www_nedorogo_kz

Нужно удалить шелл и поставить защиту

WordPress
8 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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