Почистить сайт от вируса и залалать

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Закрытнет заявок92 просмотра

Параметры доступа к сайту www.mantia.ru:

Для доступа к FTP используйте следующие параметры:

* Хост: "www.mantia.ru".

* Имя пользователя: "wwwmanti".

* Пароль: "1h8k5mgA".

админка:

/admin

admin

demo

Дополнительные настройки:

* Host Type: "Unix"

* Anonymous Login: "выключено";

* Save Password: "включено";

* Local PC: "Директория на вашей машине, где находятся файлы для копирования на сервер.";

* PASV mode: "Включить";

11 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров