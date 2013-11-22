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Почистить сайт от вируса и залалать
Параметры доступа к сайту www.mantia.ru:
Для доступа к FTP используйте следующие параметры:
* Хост: "www.mantia.ru".
* Имя пользователя: "wwwmanti".
* Пароль: "1h8k5mgA".
админка:
/admin
admin
demo
Дополнительные настройки:
* Host Type: "Unix"
* Anonymous Login: "выключено";
* Save Password: "включено";
* Local PC: "Директория на вашей машине, где находятся файлы для копирования на сервер.";
* PASV mode: "Включить";
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