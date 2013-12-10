Необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок, написанный вебстудией, которая ранее поддерживала сайт. Также необходимы мелкие доработки движка. PHP + MySQL. Шаблонизатор не особо приятный.
Почистить сайт от вирусов и обновить cms
Нужно почистить от вирусов и шелов сайт и обновить сайт до новой версии.
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