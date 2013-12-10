Почистить сайт от вирусов и обновить cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

Нужно почистить от вирусов и шелов сайт и обновить сайт до новой версии.

11 лет назад
optime-php
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Сергей как всегда быстро и качественно выполнил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничаем 2 раз уже. Все просто великолепно.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад