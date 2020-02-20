Поддержка и доработка сайта

Привет!

Немного о нас: Небольшая оптовая компания , на рынке давно, есть свой бренд.

Интересует долгосрочное сотрудничество , проектов много, к которым не можем приступить, т.к. для начала нужно разобраться с текущими задачами.

Вкратце опишу ситуацию: Есть старый сайт на опенкарт , точнее от опенкарта там мало что осталось, приняли решение сделать новый сайт , разработчик решил делать его на simphony и большую часть сделал, дальше по ряду причин наши пути с разработчиком разошлись.

Теперь нужно:

1.Вникнуть как работают сайты , сейчас их 2 старая версия и новая, оба подключаются к одной БД. На деле не так страшно, как выглядит (предыдущий программист на связи , если возникнут вопросы подскажет)

2.Внести нужные правки в новый , есть ТЗ

3.Предложения сделать новый сайт на битрикс , опенкарт или другой CMS не рассматриваются по причинам:

а.Есть сайты , они уже работают и в принципе все устраивает за исключением пары моментов которые нужно подправить

б.Если вы возьметесь делать новый сайт то по срокам и деньгам скорее всего это встанет гораздо дороже т.к. нужно по новой делать интеграцию с 1С, а там есть свои нюансы

в.В случаи сложностей ,мы рискуем получить еще один третий незавершенный проект

г.Рассмотрим вариант разработки нового сайта когда сработаемся с вами

Требуемые ключевые навыки:

-PHP5

-Mysql БД

-Symfony