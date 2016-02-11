Поддержка и доработка веб-проекта, написанного на фреймворке Zend

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Туристическому агенству требуется веб-разработчик на поддержание системы он-лайн бронирования туров. Система написана на фреймворке Zend. Проект нагруженный. Задачи разнообразные.

9 лет назад
igornov
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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