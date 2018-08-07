Сайт magufoods.com Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте. На его основе собрать магазин. Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить. Сделать на сайте правки и ...
Поддержка вебпроекта на системе Опенкарт
Поддержка вебпроекта на системе Опенкарт
На действующем сайте нужно сделать несколько изменений скриптов, в пользовательской и администраторской части, а так же сделать ряд дополнений функционала (парсинг, рассылки и прочее) Работы много, ТЗ сделано пока только на первую часть. Ищу человека, возможно, на постоянное сотрудничество, при хорошей результативности готов платить в месяц или можно договориться на сдельную оплату. Поначалу готов платить каждый день, в последствии предпочел бы раз в неделю. Сайт и ТЗ вышлю после собеседования.
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