Поддержка вебпроекта на системе Опенкарт

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Поддержка вебпроекта на системе Опенкарт

На действующем сайте нужно сделать несколько изменений скриптов, в пользовательской и администраторской части, а так же сделать ряд дополнений функционала (парсинг, рассылки и прочее) Работы много, ТЗ сделано пока только на первую часть. Ищу человека, возможно,  на постоянное сотрудничество, при хорошей результативности готов платить в месяц или можно договориться на сдельную оплату. Поначалу готов платить каждый день, в последствии предпочел бы раз в неделю. Сайт и ТЗ вышлю после собеседования.

Opencart
7 лет назад
pkdev
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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