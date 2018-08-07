Поддержка вебпроекта на системе Опенкарт

На действующем сайте нужно сделать несколько изменений скриптов, в пользовательской и администраторской части, а так же сделать ряд дополнений функционала (парсинг, рассылки и прочее) Работы много, ТЗ сделано пока только на первую часть. Ищу человека, возможно, на постоянное сотрудничество, при хорошей результативности готов платить в месяц или можно договориться на сдельную оплату. Поначалу готов платить каждый день, в последствии предпочел бы раз в неделю. Сайт и ТЗ вышлю после собеседования.