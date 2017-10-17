Поделиться: Починить или настроить заного reCAPTCHA на сайте

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Завершен5 заявок138 просмотров

На сайте установлена reCAPTCHA. Она появляется в модальном окне после нажатия кнопки отправить. Но сейчас ее не обязательно подтверждать,

можно отправить форму и без капчи. Нужно сделать ее обязательной

8 лет назад
AlexeyLu
Алексей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист, работу выполнил на отлично и очень быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик, оплата во время, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад