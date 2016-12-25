Подгрузка содержимого страниц на одну страницу (ModX Evo)

Есть вот такая страница http://www.rusles-perm.ru/uslugi_i_ceny сайта на ModX Evolution.

Нужно чтобы по нажатию на ссылки пользователь не переходил на другую страницу, а содержимое этой страницы

подгружалось на текущую страницу. Механика отображения должна быть примерно как здесь http://a-dom59.ru/prices.

При этом последняя ссылка должна по прежнему работать как обычная ссылка.

Думаю, что лучше реализовать это как сниппет, который выводит ссылки на дочерние ресурсы. При этом можно параметром передать через запятую идентификаторы ресурсов, которые выводиться не должны.

Прошу назвать цены 2х вариантов реализации:

1. Содержимое всех страниц загружается сразу при рендере и прячется стилями.

2. Содержимое нужной страницы подгружается ajax'ом и сохраняется в DOM'е (при повторном нажатии на ссылку ajax запрос уже не делается).