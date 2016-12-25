Доброго времени суток! Имеется сайт: http://kuhni-tolyatty.ru/ 1. В шапке справа есть форма обратной связи, работает она хреново и постоянно глючит. Нужно поставить другую форму, рабочую, любую. 2. Также на сайте есть еще 1 ...
Подгрузка содержимого страниц на одну страницу (ModX Evo)
Есть вот такая страница http://www.rusles-perm.ru/uslugi_i_ceny сайта на ModX Evolution.
Нужно чтобы по нажатию на ссылки пользователь не переходил на другую страницу, а содержимое этой страницы
подгружалось на текущую страницу. Механика отображения должна быть примерно как здесь http://a-dom59.ru/prices.
При этом последняя ссылка должна по прежнему работать как обычная ссылка.
Думаю, что лучше реализовать это как сниппет, который выводит ссылки на дочерние ресурсы. При этом можно параметром передать через запятую идентификаторы ресурсов, которые выводиться не должны.
Прошу назвать цены 2х вариантов реализации:
1. Содержимое всех страниц загружается сразу при рендере и прячется стилями.
2. Содержимое нужной страницы подгружается ajax'ом и сохраняется в DOM'е (при повторном нажатии на ссылку ajax запрос уже не делается).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Перенес Drupal сайт на другой хостинг, полезли ошибки https://yadi.sk/i/JgOoswLg34nRdf Как и кто может исправить ? пишите стоимость)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо расшифровать несколько скриптов и привести в полностью читаемый вид php код в оригинале. Шифрование gzuncompress, base64_decodeЗакрыт8 лет назад
Реализована передача данных с помощью sessionStorage. Проблема – на iPhone 5 Safari не работает. Нужно оживить. Быстрая работа с быстрой оплатой и отзывом.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сегодняшний день есть 3 вопроса, которые мне нужно помочь решить за оплату: 1. Сайт на Joomla стоит Joomla Shopping не могу настроить промежуточные фото нужных мне размеров. 2. Нужно на сайте добавить ...Закрыт8 лет назад
Сайт на Wordpress. Имеется страница с формой оплаты со следующими полями: Сумма, Номер карты, код CVV, Срок действия и др. Необходимо написать запросы на PHP к API некоторой платформы. ...Закрыт8 лет назад
Добрый день, Нужно написать функцию рассчета для бота торгующий на бирже криптовалют. Сам бот работает в 2 направлении. 1) Накапливаем доллары Покупает биткоин дешевле - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо запрограммировать сверстанный макет сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются. Идем сюда http://theprocess.biz/ - при наведении на любую картинку, кликаем Live Demo. Требуется чтобы сверху демки шел демо фрейм как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage Скопировать стилистику фрейма и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо, чтобы с моего магазина на ucoz-e была возможность проводить оплату взаимодействуя с моими кошельками (яндекс деньги(+оплата с использованием банковских карт)/web money) напрямую. Т.е. человек на странице оформления заказа выбирает способ оплаты и доставки, заполняет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад