Подключение банковских карт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Необходимо выполнить интеграцию приема платежей через банковские карты на сайт интернет магазина. интернет магазин работает на самописной cms. ждем ваших предложений по срокам и цене. опыт работы обязателен.

14 лет назад
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Зайцева 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров