Нужен программист на PHP, my SQL и желательно знающий, что такое криптопровайдер, для разработки интернет-приложения . Оплата по договоренности
Подключение банковских карт
Необходимо выполнить интеграцию приема платежей через банковские карты на сайт интернет магазина. интернет магазин работает на самописной cms. ждем ваших предложений по срокам и цене. опыт работы обязателен.
Заявки фрилансеров
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