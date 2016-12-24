Подключение формы оплаты к мерчанту по API

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Сайт на Wordpress. 

Имеется страница с формой оплаты со следующими полями:

Сумма, Номер карты, код CVV, Срок действия и др.

Необходимо написать запросы на PHP к API некоторой платформы.

Документация присутствует.

PHPWordPress
8 лет назад
chigher
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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