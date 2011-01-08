Необходимо вытащить музыку с сайта.
Подключение формы заказа к ROBOKASSA и ZPAYMENT
Здравствуйте. Всех с Новым Годом и Рождеством Христова.
Кто возьмется за такую работу??? Есть форма заказа по пунктам, мне необходимо для DLE сделать несколько разных форм и подключить из к ROBOKASSA и ZPAYMENT.
Принцип работы таков, клиент из списка выбирает необходимые категории, в конце у него выходит общая сумма заказа, потом он переходит к заполнению личной информации и после этого переходит к оплате.
Повторяю: примерная форма заказа есть. Её надо изменить и подключить к ROBOKASSA и ZPAYMENT.
Аттестат продавца WMID 219032413137
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