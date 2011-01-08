Подключение формы заказа к ROBOKASSA и ZPAYMENT

Здравствуйте. Всех с Новым Годом и Рождеством Христова.

Кто возьмется за такую работу??? Есть форма заказа по пунктам, мне необходимо для DLE сделать несколько разных форм и подключить из к ROBOKASSA и ZPAYMENT.

Принцип работы таков, клиент из списка выбирает необходимые категории, в конце у него выходит общая сумма заказа, потом он переходит к заполнению личной информации и после этого переходит к оплате.

Повторяю: примерная форма заказа есть. Её надо изменить и подключить к ROBOKASSA и ZPAYMENT.

Аттестат продавца WMID 219032413137