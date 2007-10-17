Подключение Hyip Manager Pro2 к LibertyReserve

Уважаемые веблансеры! Спасибо за внимание к моему проекту! Исполнитель был выбран. Спасибо! Итак в приложении макет http://www.yarcevo.com/6.jpg , в шапке которого необходимо сделать флешку со сменяющимися картинками (5шт). Примерный сценарий: флешка будет по типу как старая заставка в сериале ...