Ищем AI-специалиста для подключения и настройки ии с целью:

1. Создания статей и изображений на основе авторского материала.

2. Автоматизации публикаций на сайте и в соц.сетях.

3. Автоматического высококачественного перевода текстов, аудио и видео на сайте на др. языки.

4. Создания и подключения бота на сайт для ответов на вопросы.

5. Seo-оптимизации сайта.