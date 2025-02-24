Подключение и настройка ИИ

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Закрыт5 заявок188 просмотров

Ищем AI-специалиста для подключения и настройки ии с целью:

1. Создания статей и изображений на основе авторского материала.

2. Автоматизации публикаций на сайте и в соц.сетях.

3. Автоматического высококачественного перевода текстов,  аудио и видео на сайте на др. языки. 

4. Создания и подключения бота на сайт для ответов на вопросы.

5. Seo-оптимизации сайта.

НейросетиОптимизация контента
2 месяца назад
lagodaweb
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4 дня назад

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