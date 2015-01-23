Подключение платежной системе на ROR проекта.

К уже существующему проекту требуется подключить платежный сервис W1 (www.walletone.com) как на ввод так и на вывод денег.

Основная загвоздка заключается в том, что проект написан для версии 4.0, а модуль интеграции для версии 4.1. Сходу накатить модуль не получилось как раз из-за несовместимости версий.

При ответе на вакансию – сразу указывайте стоимость работ и сроки их выполнения.

Студии прошу не беспокоить.