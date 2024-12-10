Подключение smart accounts к сайту на Open cart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки56 просмотров

Необходимо подключить smartaccounts.eu к сайту сделанному на open cart.
У Smart accounts нет готового модуля для подключения, можно подключить через API.
Подробное ТЗ как должно работать подключение. https://docs.google.com/document/d/1dMprCoEUQY4uM8qOF7EXKow5955ywHNDB-b45UYal6Q/edit?hl=ru&pli=1&tab=t.0#heading=h.59so9ghel6r7
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