Необходимо подключить smartaccounts.eu к сайту сделанному на open cart.

У Smart accounts нет готового модуля для подключения, можно подключить через API.

Подробное ТЗ как должно работать подключение. https://docs.google.com/document/d/1dMprCoEUQY4uM8qOF7EXKow5955ywHNDB-b45UYal6Q/edit?hl=ru&pli=1&tab=t.0#heading=h.59so9ghel6r7

При оценке пожалуйста укажите ваш опыт работы с Opencart