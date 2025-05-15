Необходимо разработать скрипт на Python, который будет принимать массив данных и текстовую строку с номером заказа для отрисовки фигур: прямоугольников, квадратов и кругов. Каждая фигура должна содержать текст с номером заказа шрифтом simplex.shx. Важно обеспечить высокое качество упаковки фигур по листу с возможностью настройки конфигураций для метаданных. Результат должен сохраняться в формате .dxf.
Подключение WalletConnect к сети Tron
Нужно написать скрипт html/js.
Walletconnect с подключением Tron Network.
Готов купить существующий
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