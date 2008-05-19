Подключить форум к сайту

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Закрыт12 заявок182 просмотра

Нужно настроить форум (можно phpBB) и настроить скин под дизайн сайта. Дизайн скина будет предоставлен.

Выбор по стоимости.

17 лет назад
Tracy
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Varshevsky
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

Varshevsky
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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