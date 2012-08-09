1. внизу на сайте надо сделать закольцеванную ленту фоток.... Надо сделать так, чтобы там крутились фотки из альбомов, причем брались отуда случайным образом. По 2 фотки из 10 последних фотоальбомов. При наведении ...
Подключить функцию экспорта к магазину
Нужно подключить функцию экспорта к магазину продвинутой сложности. ТЗ находится в прикреплённом архиве. Кто возмётся?
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