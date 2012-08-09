Подключить функцию экспорта к магазину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

Нужно подключить функцию экспорта к магазину продвинутой сложности. ТЗ находится в прикреплённом архиве. Кто возмётся?

13 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
5 дней
Отличнейший специалист! Подлючил старенький osCommerce магазин к SAP/SRM Разобрался со сложной задачей, был двигателем проекта. Будем работать дальше.
Грамотно подходит к задаче, предоставляет всю нужную информацию, работать с таким заказчикам одно удовольствие. Жду продолжения сотрудничества.

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seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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