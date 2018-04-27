Подключить к сайту платежную систему

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Нужно подключить к самописному сайту платежную систему! На сайте уже есть другие платежные системы, но нужно подключить вот эту bepaid.by ! Так же есть другой самописный сайт где уже подключена эта платежная система, если чем-то поможет то готов дать доступы! Вот тут документация по самой платежной системе https://bepaid.by/klientam-i-razrabotchikam/

6 лет назад
voronovo
Антон 
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад