Подключить к сайту платежную систему

Всем доброго времени суток есть сайт http://www.zivchik.ru/ нужно поправить валидность html и ccs по w3.org, и настроить 2 модуля ( Вы просматривали и Отзывы о магазине)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подключить к самописному сайту платежную систему! На сайте уже есть другие платежные системы, но нужно подключить вот эту bepaid.by ! Так же есть другой самописный сайт где уже подключена эта платежная система, если чем-то поможет то готов дать доступы! Вот тут документация по самой платежной системе https://bepaid.by/klientam-i-razrabotchikam/
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