Подключить к сайту платежную систему

Нужно подключить к самописному сайту платежную систему! На сайте уже есть другие платежные системы, но нужно подключить вот эту bepaid.by ! Так же есть другой самописный сайт где уже подключена эта платежная система, если чем-то поможет то готов дать доступы! Вот тут документация по самой платежной системе https://bepaid.by/klientam-i-razrabotchikam/