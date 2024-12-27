Требуется разработка бэкенда и базы данных для торговой площадки в Telegram с функцией объявления. Первая итерация включает интеграцию с Telegram, управление объявлениями через веб-версию и уведомления в боте. В дальнейшем планируется внедрение сервисной монеты для безопасных сделок. Ищется разработчик, работающий в команде, с желательным стеком: node.js, express.js, mysql, telegraf.js, ubuntu.