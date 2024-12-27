Необходимо установить видеоплеер на сайт, работающий на движке DLE. Ожидается интеграция и настройка плеера для корректного воспроизведения видео. Требуются навыки веб-программирования и опыт работы с DLE.
Подключить одну игру в другу по логике токеномики блокченйн тапалка
подключить одну игру в другу по логике токеномики блокченйн тапалка
есть 2 игры на телеграм - нужно установить и запустить объединить логику с одной игры в другую
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется удалить вирус с сайта, работающего на CMS DLE, который вызывает нежелательные редиректы на сторонние ресурсы. Необходимо провести анализ и устранить проблему для обеспечения безопасной работы сайта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо перенести дизайн из Figma на платформу Tilda, добавив изображения в соответствующие блоки. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2000
Требуется разработать уникальную игру для платформы Telegram. Необходимо создать игровое приложение, учитывающее примеры существующих игр. Укажите сроки выполнения и стоимость проекта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка парсера для сайта с защитой Cloudflare. Необходима реализация многопоточности. Открыты к любым вариантам решения задачи. Укажите используемые технологии и подходы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка сайта на Битрикс по готовой верстке. Функционал включает каталоги товаров, услуг, отраслей клиентов, выполненных работ, инфо-ленты и блог. Необходима реализация всех указанных разделов с привязкой к каталогу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется обновить сайт на Joomla с версии 2.5.28 на новую, сохранив текущий шаблон. При обновлении через админку возникают ошибки. Необходимо устранить их для успешного обновления.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка бэкенда и базы данных для торговой площадки в Telegram с функцией объявления. Первая итерация включает интеграцию с Telegram, управление объявлениями через веб-версию и уведомления в боте. В дальнейшем планируется внедрение сервисной монеты для безопасных сделок. Ищется разработчик, работающий в команде, с желательным стеком: node.js, express.js, mysql, telegraf.js, ubuntu.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $200
Требуется разработать бота для отслеживания свободных слотов на сайте с защитой от ботов, включая капчу. Бот должен проверять наличие свободных мест и автоматически записываться в них с заданными параметрами. Учитывать сложности с сессиями и куками для успешного выполнения задачи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад