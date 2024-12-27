Подключить одну игру в другу по логике токеномики блокченйн тапалка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки26 просмотров

подключить одну игру в другу по логике токеномики блокченйн тапалка

есть 2 игры на телеграм - нужно установить и запустить объединить логику с одной игры в другую

Блокчейн
4 месяца назад
yevhen2023
Євгеній 
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