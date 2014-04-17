Подключить пару скриптов к готовой верстке

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Сайт без движка, написан на голом html, все действия я буду производить в Dreamweaver.

1. Сделать всплыв окно Вам перезвонить?

2. Сделать слайдер. Большая картинка в шапке будет слайдером — фото будут плавно исчезать/появляться. Время задержки 3-5 сек.

В результате работы все скрипты друг с другом конфликтовать НЕ должны.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

10 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
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