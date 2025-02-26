Подключить платежную систему Ckassa к телеграмм боту

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Закрыт6 заявок53 просмотра

Имеется телеграмм бот-магазин. Написан на питоне. К нему нужно подключить Ckassa для принятия платежей.

PythonИнтеграция платежных системНастройка интернет-магазинов
2 месяца назад
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