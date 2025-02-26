Требуется разработать сайт для драфтов карточной игры с возможностью создания комнат для игроков и зрителей. Необходимо реализовать функционал указания ников, времени на ход и типа драфтов. На странице должны отображаться ники и таймеры игроков, список банов и пиков, а также коллекция персонажей с иконками, которые убираются после выбора. Все иконки будут предоставлены.