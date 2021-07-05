Требуется доработать функционал сайта на WordPress для сбора статистики по рекламным баннерам. Необходимо отслеживать показы и клики как для рекламодателей, так и для владельцев сайта, предпочтительно в Google Analytics. Важно учитывать, что в одной позиции могут быть несколько баннеров, а баннеры могут быть как изображениями, так и HTML-документами в <iframe>. Плагины не обеспечивают нужный функционал, требуется индивидуальное решение.
Подключить платежную систему для Транспортной (Логистической) Компании
Нужен человек, который ранее уже подключал платежную систему (Эквайринг) для Транспортных (Логистических) Компаний. Нужно чтобы разработчик оценил сайт, посмотрел всего ли достаточно для подачи заявки на получение рабочих ключей. Просьба откликаться кандидатам только с опытом подключения платежной системы именно для Транспортных (Логистических) Компаний.
Заявки фрилансеров
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