Подключить платежную систему для Транспортной (Логистической) Компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки484 просмотра

Нужен человек, который ранее уже подключал платежную систему (Эквайринг) для Транспортных (Логистических) Компаний. Нужно чтобы разработчик оценил сайт, посмотрел всего ли достаточно для подачи заявки на получение рабочих ключей. Просьба откликаться кандидатам только с опытом подключения платежной системы именно для Транспортных (Логистических) Компаний.

4 года назад
guest_16129392047137
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Владислав
 
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