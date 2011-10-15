Подключить регистрацию и авторизацию через openid

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки200 просмотров

Предполагаю использование loginza или любого другого провайдера openid

необходимо прикрутить к сайту sprosi.li

Жду ценников и сроков работы

поддержка уже была подключена (вроде) предыдущим фрилансером, но не доконца

14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Человек прекрасно справился с заданием буквально за пару часов понимает с полуслова благодарю за прекрасно выполненную работу рекомендую к сотрудничеству
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад