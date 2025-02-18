Подключить решение для B2B покупателей к Shopify

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Добрый день. Я представитель бренда Balmain Hair. Нам необходимо на сайте сделать B2B решение, чтобы бизнесы могли входить вводя налоговый номер и видеть оптовые цены. Есть приложения, которые могут с этим помочь, но в них не получается разобраться. Ищем специалиста, который сможет сделать либо проконсультировать

Shopify
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