Написан смарт контракт, надо чтобы им можно было пользоваться в вебе

Сам контракт содержит: покупка билетов, просмотр количество билетов всего, просмотр суммы розыгрыша, и создатель контракта - кнопка розыгрыша

СК для курсовой в вузе, идеальное выполнение - не обязательно