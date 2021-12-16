Подключить смарт контрак к вебу

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Открыт2 заявки6 просмотров

Написан смарт контракт, надо чтобы им можно было пользоваться в вебе
Сам контракт содержит: покупка билетов, просмотр количество билетов всего, просмотр суммы розыгрыша, и создатель контракта - кнопка розыгрыша
СК для курсовой в вузе, идеальное выполнение - не обязательно

SolidityРазработка смарт-контрактов
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