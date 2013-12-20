Подкорректировать установить тему на IPB форум

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок53 просмотра

Есть готовая тема, её надо немного скорректировать (изменить логотип и шапку) и установить на работающий форум.

11 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров