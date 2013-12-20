Разработка калькулятора КАСКО с использованием API как на сайте: http://www.insuri.ru/kasko/ Калькулятор нужен для сайта на joomla 3.0, работать должен в обычной и мобильной версиях сайта. Уже имеется некоторая структура из php файлов ...
Подкорректировать установить тему на IPB форум
Есть готовая тема, её надо немного скорректировать (изменить логотип и шапку) и установить на работающий форум.
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