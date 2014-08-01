Подмена контактов на сайте для разных источников.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки132 просмотра

Необходимо реализовать подмену контактных данных на сайте (номер телефона, e-mail, skype) в зависимости от источника перехода.

Подмена будет в 3 местах (шапка, футер и страница контактов).

Сайт на CMS Drupal.

В заявке указывайте цену и срок.

Drupal
11 лет назад
ChesteR_203
Владимир 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Поставленная задача была выполнена. С моей стороны было неточно сформулировано исходное задание. В процессе выполнения все дополнения были реализованы.
Технически подкован Сотрудничать легко

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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