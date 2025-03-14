Ищется исполнитель для комплексной доработки 7 сайтов на турецком языке. Задачи включают замену логотипов и favicon, обновление текстов и изображений, добавление страниц Cookie Policy, Privacy Policy и Terms of Use, а также проверку всех ссылок. Бюджет составляет 100 USD за всю работу. Гео: Турция.
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Сам проект поднят, но нет данных в блоках, не работает чат.
надо разобраться с
WebSockets
laravel-echo-server
socket.io
redis
модуль BitGoJS
Заявки фрилансеров
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