Требуется доработать интеграцию для передачи остатков товаров на Wildberries. Необходимо внести изменения в текущую реализацию, чтобы при наличии остатков на WB FBO остатки на WB FBS автоматически передавались как 0. Работа с API Wildberries и SQL.
Подписание XML через SDK 2.0 НУЦ РК и отправка файла через SOAP
Добрый день коллеги!
Есть сайт в Казахстане. Нужно подключить сервис подписания XML файла через SDK 2.0 и отправка файла XML через SOAP
Ищу программиста у которого был опыт подобных работ.
Разработать PHP-скрипт, который:
Загружает закрытый ключ из контейнера
.p12.
Создает цифровую подпись для XML через SDK 2.0 (
KalkanCrypt_SignData).
Формирует корректный блок
<ds:Signature>.
Отправляет подписанный XML через SOAP.
SDK: KalkanCrypt 2.0
Сервер SOAP:
https://api.example.com/soap?wsdl
Контейнер ключа:
/home/user/cert.p12
Пароль к контейнеру:
password123
Исходный XML:
request.xml
Загрузка контейнера ключа
Использовать
KalkanCrypt_LoadKeyStore().
Проверять успешную загрузку.
Формирование подписи
Вычислить хеш от XML через
KalkanCrypt_HashData().
Подписать хеш через
KalkanCrypt_SignData().
Закодировать подпись в Base64 и вставить в
<ds:SignatureValue>.
Добавление сертификата
Получить сертификат через
KalkanCrypt_GetCertificateFromStore().
Закодировать в Base64 и вставить в
<ds:X509Certificate>.
Отправка через SOAP
Использовать
SoapClient.
В случае ошибки логировать ответ.
Жду от вас примерные сроки и цены
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