Добрый день коллеги!

Есть сайт в Казахстане. Нужно подключить сервис подписания XML файла через SDK 2.0 и отправка файла XML через SOAP

Ищу программиста у которого был опыт подобных работ.





Разработать PHP-скрипт, который:

Загружает закрытый ключ из контейнера .p12 .

Создает цифровую подпись для XML через SDK 2.0 ( KalkanCrypt_SignData ).

Формирует корректный блок <ds:Signature> .

Отправляет подписанный XML через SOAP.

SDK: KalkanCrypt 2.0

Сервер SOAP: https://api.example.com/soap?wsdl

Контейнер ключа: /home/user/cert.p12

Пароль к контейнеру: password123

Исходный XML: request.xml