Подписание XML через SDK 2.0 НУЦ РК и отправка файла через SOAP

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Закрыт4 заявки321 просмотр

Добрый день коллеги!

Есть сайт в Казахстане. Нужно подключить сервис подписания XML файла через SDK 2.0 и отправка файла XML через SOAP

Ищу программиста у которого был опыт подобных работ.

1. Цель

Разработать PHP-скрипт, который:

  • Загружает закрытый ключ из контейнера .p12.

  • Создает цифровую подпись для XML через SDK 2.0 (KalkanCrypt_SignData).

  • Формирует корректный блок <ds:Signature>.

  • Отправляет подписанный XML через SOAP.

2. Исходные данные

  • SDK: KalkanCrypt 2.0

  • Сервер SOAP: https://api.example.com/soap?wsdl

  • Контейнер ключа: /home/user/cert.p12

  • Пароль к контейнеру: password123

  • Исходный XML: request.xml

3. Требования к функционалу

  • Загрузка контейнера ключа

    • Использовать KalkanCrypt_LoadKeyStore().

    • Проверять успешную загрузку.

  • Формирование подписи

    • Вычислить хеш от XML через KalkanCrypt_HashData().

    • Подписать хеш через KalkanCrypt_SignData().

    • Закодировать подпись в Base64 и вставить в <ds:SignatureValue>.

  • Добавление сертификата

    • Получить сертификат через KalkanCrypt_GetCertificateFromStore().

    • Закодировать в Base64 и вставить в <ds:X509Certificate>.

  • Отправка через SOAP

    • Использовать SoapClient.

  • В случае ошибки логировать ответ.


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bubuzon
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