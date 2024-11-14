Подвязать автоперевод из плагина в фильтры Опенкарт

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Закрыт3 заявки17 просмотров

В товарах и категориях автоперевод внедрен через плагин Auto Translate Pro

Нужно внедрить автопереводы в фильтры товаров по аналогии как сейчас работает для товаров и категорий:

- пакетный перевод для пустых полей

- перевод через нажатие кнопки любого поля

В каких полях должно отрабатывать:

- на уровне группы фильтров - заголовок, описание

- на уровне параметров фильтров - имя, h1, описание, мета-заголовок, мета-описание

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