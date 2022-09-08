Пофиксить форму авторизации на сайте

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки226 просмотров

На сайте есть форма авторизации и регистрации. При регистрации данные попадают в БД, но при авторизации пишет что данные введены не верно.

Сайт написан на PHP, возможно Laravel(но это вряд ли), точно не знаю.

LaravelPHP
3 года назад
guest_16468383420725
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Выбранный исполнитель

Switch_DEN
Денис 
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Решил мою проблему за 10 минут. Рекомендую!

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Эдуард
 
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Switch_DEN
Денис 
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Анатолий
 
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