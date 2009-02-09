Пофиксить ошибки пхп+джава в онлайн режиме

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок304 просмотра
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В общем есть ошибки некоторые, которые надо пофиксить, если они не сложные.. если сложные, то обсуждаем...

Один программер есть! но он зашивается!

Нужна помощь...

Знание муськи, пхп, джавы, джавы скриптов приветствуется... возможность работы по ночам приветствуется...

Скорость и опыт также...

Важен скайп или телефон! так как иногда тяжело объяснять пальцами :)

15 лет назад
lolik80
50 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
год назад
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